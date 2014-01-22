FACUA Andalucía desarrolla un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible
El objetivo es el de fomentar hábitos alimenticios adecuados para la salud que atiendan a criterios económicos, pero también ecológicos y sociales.
FACUA.org
Andalucía-22/01/2014
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FACUA Andalucía está desarrollando un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible en más de 500 centros cívicos, sociales y educativos de las ocho provincias de la comunidad autónoma.
El objetivo de esta iniciativa es el de fomenta