Nuestras accionesSe distribuirán materiales por más de 500 centros cívicos, sociales y educativos

FACUA Andalucía desarrolla un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible

El objetivo es el de fomentar hábitos alimenticios adecuados para la salud que atiendan a criterios económicos, pero también ecológicos y sociales.

FACUA.org
Andalucía-22/01/2014
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FACUA Andalucía está desarrollando un programa formativo sobre alimentación saludable y sostenible en más de 500 centros cívicos, sociales y educativos de las ocho provincias de la comunidad autónoma.

El objetivo de esta iniciativa es el de fomenta

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