FACUA Andalucía lanza una colección de imanes de nevera para fomentar que los consumidores defiendan sus derechos
La federación está distribuyendo 50.000 folletos informativos acompañados de los imagenes por las ocho capitales andaluzas y Jerez de la Frontera.
FACUA.org
Andalucía-22/10/2025
FACUA Andalucía ha lanzado una colección de imanes de nevera para fomentar que los consumidores defiendan sus derechos. La federación está distribuyendo 50.000 folletos informativos acompañados de los imanes por los hogares de las ocho capitales andaluzas y Jerez de la Frontera.
El fol