FACUA Andalucía edita una guía bajo el título 'Responde a tu consumo'
Informa sobre la necesidad de desarrollar pautas de conducta más responsables para evitar el agotamiento de los recursos.
FACUA.org
Andalucía-13/12/2011
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FACUA Andalucía ha editado una guía titulada Responde a tu consumo. En la misma se indica que los consumidores deben asumir su cuota en la responsabilidad colectiva y adoptar pautas de conducta más responsables y razonables en relación al consumo y disfrute de