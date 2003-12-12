FACUA Andalucía edita una guía para asesorar a los usuarios sobre la compra y reparación de ordenadores
La publicación se distribuye en las asociaciones integradas en FACUA Andalucía en las ocho provincias andaluzas.
FACUA.org
Andalucía-12/12/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha editado una guía para asesorar a los usuarios sobre la compra y reparación de ordenadores.
La guía Ordenadores. Compra y reparación se distribuye en las asociaciones in