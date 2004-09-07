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FACUA Andalucía lamenta las críticas infundadas del Ayuntamiento de Córdoba y Emacsa a su estudio sobre las tarifas de agua

La Federación reafirma que Córdoba es la capital andaluza donde los usuarios pagan las tarifas por el consumo de agua más elevadas independientemente del tipo de contador.

FACUA.org
Andalucía-07/09/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA lamenta las infundadas críticas vertidas el pasado 4 de septiembre por el portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Andrés Ocaña, y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) al estudi

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