FACUA Andalucía lamenta las críticas infundadas del Ayuntamiento de Córdoba y Emacsa a su estudio sobre las tarifas de agua
La Federación reafirma que Córdoba es la capital andaluza donde los usuarios pagan las tarifas por el consumo de agua más elevadas independientemente del tipo de contador.
FACUA.org
Andalucía-07/09/2004
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