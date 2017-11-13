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FACUA Andalucía lanza la campaña #sostenibleconsumo para fomentar el respeto al entorno con seis vídeos

La nueva campaña de la federación enseña herramientas y actitudes para cuidar el medio ambiente.

FACUA.org
Andalucía-13/11/2017
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FACUA Andalucía ha puesto en marcha una campaña con seis vídeos con la que busca fomentar el consumo responsable, solidario y sostenible de los usuarios, enseñarles distintos tipos de actividades y aplicaciones colaborativas y recordar que cada acto de los usuarios tie

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