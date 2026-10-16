FACUA Andalucía llama a las movilizaciones en defensa del Guadalquivir y contra los vertidos mineros
La manifestación comenzará este sábado 17 de octubre a las 12 horas frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2026
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FACUA Andalucía, junto al resto de organizaciones convocantes, llama a la movilización de este sábado 17 de octubre en defensa del rio Guadalquivir y contra los vertidos mineros en su estuario.
La manifestación partirá a las 12 hora