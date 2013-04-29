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FACUA Andalucía llama a secundar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis

La Federación ha aprobado una resolución en rechazo a la destrucción del Estado social y contra las medidas injustas y regresivas que impone la Troika.

FACUA.org
Andalucía-29/04/2013
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FACUA Andalucía llama a los consumidores a secundar las movilizaciones convocadas para este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La Federación ha aprobado una resolución (

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