FACUA Andalucía llama a secundar las movilizaciones del 1 de mayo por una salida social a la crisis
La Federación ha aprobado una resolución en rechazo a la destrucción del Estado social y contra las medidas injustas y regresivas que impone la Troika.
FACUA.org
Andalucía-29/04/2013
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