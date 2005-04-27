FACUA Andalucía no considera adecuado el 'cheque libro' para implantar la gratuidad de los libros de texto
La Federación considera que deben ser los centros los que entreguen los libros a los padres, dado que los cheques pueden trasladar una idea de propiedad cuando lo que pretende implantarse es el préstamo de los libros.
FACUA.org
Andalucía-27/04/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA no considera adecuado el cheque libro que pretende entregar la Consejería de Educación al inicio del próximo curso a los padres de alumnos de 1º y 2º de Primaria como método para comenzar a