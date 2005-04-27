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FACUA Andalucía no considera adecuado el 'cheque libro' para implantar la gratuidad de los libros de texto

La Federación considera que deben ser los centros los que entreguen los libros a los padres, dado que los cheques pueden trasladar una idea de propiedad cuando lo que pretende implantarse es el préstamo de los libros.

FACUA.org
Andalucía-27/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA no considera adecuado el cheque libro que pretende entregar la Consejería de Educación al inicio del próximo curso a los padres de alumnos de 1º y 2º de Primaria como método para comenzar a

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