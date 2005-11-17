FACUA Andalucía participa como entidad observadora en el '1er Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua'
Organizado por el capítulo español de Green Cross International, tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-17/11/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA participará como entidad observadora en el 1er Diálogo Internacional sobre la Crisis Mundial del Agua, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en Sevilla organizado por Green