FACUA Andalucía participa en el simposio sobre la Listeria celebrado en Sevilla
El directivo Jordi Castilla será el representante de la federación en la mesa sobre la perspectiva del consumidor en esta crisis alimentaria el 24 de enero.
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Andalucía-23/01/2020
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Imagen: Fibes.
FACUA Andalucía participará en el Simposium on Andalusian Listeria Outbreak 2020, celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes). Este simposio internacional, que tendrá lugar el 23 y 24 de enero, abordará cuestiones como la segur