Nuestras acciones

FACUA Andalucía participa en la Jornada de acogida a los nuevos especialistas en la formación del MIR en el Hospital gaditano Puerta del Mar

El responsable de Salud y Alimentación de la Federación ha expuesto las demandas de los consumidores en materia sanitaria.

FACUA.org
Andalucía-19/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Responsable de Salud y Alimentación de FACUA Andalucía, Jesús Yesa, ha intervenido como ponente en la Jornada de acogida a los nuevos especialistas en formación (MIR) del Hospital Puerta del Mar de la ciudad de Cádiz, org

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos