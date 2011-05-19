FACUA Andalucía participa en la Jornada de acogida a los nuevos especialistas en la formación del MIR en el Hospital gaditano Puerta del Mar
El responsable de Salud y Alimentación de la Federación ha expuesto las demandas de los consumidores en materia sanitaria.
FACUA.org
Andalucía-19/05/2011
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El Responsable de Salud y Alimentación de FACUA Andalucía, Jesús Yesa, ha intervenido como ponente en la Jornada de acogida a los nuevos especialistas en formación (MIR) del Hospital Puerta del Mar de la ciudad de Cádiz, org