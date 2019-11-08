FACUA Andalucía participa en un encuentro en la Universidad de Sevilla sobre pobreza hídrica
La directiva de la federación y secretaria general de su asociación provincial en Sevilla, Rocío Algeciras, ha sido la encargada de trasladar las consideraciones de la Mesa Social del Agua.
FACUA.org
Andalucía-08/11/2019
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FACUA Andalucía, como parte de la Mesa Social del Agua, ha participado este viernes 8 de noviembre en un encuentro en la Universidad de Sevilla sobre pobreza hídrica y derecho humano al agua y al saneamiento entre organizaciones sociales e investigadores de la Red de Investigaci&oa