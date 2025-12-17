FACUA Andalucía participa en un encuentro virtual sobre el papel de las redes sociales en la igualdad
La federación ha hecho hincapié en la necesidad de abordar la brecha digital de género desde una perspectiva de seguridad y protección de derechos en el entorno digital.
FACUA.org
Andalucía-17/12/2025
FACUA Andalucía ha participado este miércoles 17 de noviembre en un encuentro virtual sobre el papel de las redes sociales en la igualdad, una cita organizada por el Consejo Económico y Social de Andalucía.
Jordi Castilla, secretario general de la federación, ha desta