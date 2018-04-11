FACUA Andalucía participa en una mesa redonda en Granada sobre el cambio climático
El encuentro, que se desarrollará los días 11 y 12 de abril, tendrá lugar en la Estación Experimental del Zaidín del CSIC.
FACUA.org
Andalucía-11/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía participará en el VI Remedia Workshop sobre el cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero que tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de abril en Granada. En concreto, el evento se desarrollará en la Esta