Nuestras accionesVI Remedia Workshop

FACUA Andalucía participa en una mesa redonda en Granada sobre el cambio climático

El encuentro, que se desarrollará los días 11 y 12 de abril, tendrá lugar en la Estación Experimental del Zaidín del CSIC.

FACUA.org
Andalucía-11/04/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía participará en el VI Remedia Workshop sobre el cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero que tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de abril en Granada. En concreto, el evento se desarrollará en la Esta

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos