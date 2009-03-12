FACUA Andalucía premia al Hospital de Jerez, Consumo de la Diputación de Córdoba y nueve ayuntamientos sevillanos
El anterior jefe del Servicio de Consumo de la provincia de Cádiz, distinguido con la insignia de plata de la Federación. En la categoría de medios de comunicación, los premiados han sido la RTVA, RTVE en Andalucía y el director de Onda Punta Radio y Televisión.
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Andalucía-12/03/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha celebrado este jueves la XV edición de sus Premios 15 de marzo, con los que cada año distingue a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en re