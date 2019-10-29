FACUA Andalucía rechaza la privatización del servicio de ITV que prevé la Junta
La federación advierte de que la titularidad y gestión pública permite estabilidad en las tarifas y ofrece garantías al usuario.
FACUA.org
Andalucía-29/10/2019
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FACUA Andalucía rechaza la intención de la Junta de Andalucía de privatizar el servicio de ITV. Además, considera que en la actualidad no existe ningún motivo de peso por el que la administración pública deba desprenderse ni de la titularidad ni de