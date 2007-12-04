FACUA Andalucía valora las medidas de control de la Ley del Tabaco que implantará la Junta
Critica que da la sensación de que no se había hecho casi nada hasta ahora para controlar su cumplimiento.
FACUA.org
Andalucía-04/12/2007
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