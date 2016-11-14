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FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017

Ante la caída del 3,3% de la partida destinada a la protección de los consumidores, la federación considera que seguirán aumentando los abusos de las empresas y la desprotección de los usuarios.

FACUA.org
Andalucía-14/11/2016
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FACUA Andalucía considera absolutamente ridículas las partidas del presupuesto que la Junta pretende aprobar para la lucha contra los fraudes y la protección de los consumidores para 2017. Ante una caída del 3,3% de la partida destinada a este fin, la federación

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