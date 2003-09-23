FACUA Andalucía y Al-Andalus denuncian que el proyecto de Ley de Consumidores supone un retroceso de veinte años en las políticas de Consumo
En un giro de 180º con respecto a las políticas de Consumo de anteriores legislaturas, el proyecto de Ley reduce el papel de la sociedad civil organizada y convierte a la Administración en un ente intervencionista y excluyente.
FACUA.org
Andalucía-23/09/2003
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Los avances alcanzados en los últimos veinte años, que pusieron a Andalucía a la vanguardia de las políticas de Consumo del país, se echarían por tierra con la aprobación del proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de An