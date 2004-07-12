FACUA Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz suscriben un convenio de colaboración
La Federación ofrecerá información a los ciudadanos sobre las funciones y servicios que presta la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
FACUA.org
Andalucía-12/07/2004
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El presidente de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia han firmado un convenio de colaboración.
Este acuerdo contempla c