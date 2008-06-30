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FACUA Andalucía y Faitel emprenden una campaña para informar a los consumidores sobre la TDT

Falta un año para el primer apagón analógico en Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-30/06/2008
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones, Faitel, han puesto en marcha una campaña de información a los consumidores sobre la televisión digital terrestre (TD

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