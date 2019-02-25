Nuestras acciones

FACUA Andalucía y otras organizaciones reivindican ante el 28F la importancia del Estatuto de Autonomía

El manifiesto 'En defensa de la democracia y el estatuto' se presenta este lunes 25 de febrero a las 13.00 horas en la sala El Salvador de la Fundación Cajasol, situada en la calle Entre Cárceles (Sevilla).

FACUA.org
Andalucía-25/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Andalucía, junto a otras organizaciones políticas y sociales, presenta este lunes 25 de febrero el manifiesto En defensa de la democracia y la autonomía para reivindicar la importancia del Estatuto de Autonomía andaluz y exigir el compromiso del nuevo Go

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos