FACUA Andalucía y otras organizaciones reivindican ante el 28F la importancia del Estatuto de Autonomía
El manifiesto 'En defensa de la democracia y el estatuto' se presenta este lunes 25 de febrero a las 13.00 horas en la sala El Salvador de la Fundación Cajasol, situada en la calle Entre Cárceles (Sevilla).
FACUA.org
Andalucía-25/02/2019
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FACUA Andalucía, junto a otras organizaciones políticas y sociales, presenta este lunes 25 de febrero el manifiesto En defensa de la democracia y la autonomía para reivindicar la importancia del Estatuto de Autonomía andaluz y exigir el compromiso del nuevo Go