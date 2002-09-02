FACUA anuncia una inminente demanda judicial contra Opening
La Federación pedirá la intervención de la Fiscalía General del Estado para que estudie la existencia de un posible delito de estafa.
FACUA.org
España-02/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) anuncia una inminente demanda judicial contra Opening en defensa de los usuarios afectados por el cierre de sus academias en la que reclamará la resolución de los contratos, la nulidad de los