FACUA aplaude la desarticulación de Notificaciontelefonica.com, de cuyas actividades alertó en octubre
La empresa ofrecía "un año de llamadas gratis" mediante líneas 906 y mantenía hasta una hora al teléfono a los usuarios.
FACUA.org
España-17/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) aplaude la desarticulación por parte del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante de Notificaciontelefonica.com, nombre comercial de la empresa que venía cometiendo irregularidades media