Nuestras acciones

FACUA aplaude la desarticulación de Notificaciontelefonica.com, de cuyas actividades alertó en octubre

La empresa ofrecía "un año de llamadas gratis" mediante líneas 906 y mantenía hasta una hora al teléfono a los usuarios.

FACUA.org
España-17/01/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) aplaude la desarticulación por parte del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante de Notificaciontelefonica.com, nombre comercial de la empresa que venía cometiendo irregularidades media

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos