FACUA aplaude que el Supremo obligue a devolver el 'céntimo sanitario'
La asociación lamenta que el Gobierno obligase a judicializar el asunto pese a que el TJUE ya había declarado el cobro de este impuesto contrario a la normativa europea.
FACUA.org
España-27/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción aplaude la decisión del Supremo de estimar los recursos contra el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, una tasa que se cobró en algunas comunidades autónomas sobre los combustibles vendidos en gasolineras para