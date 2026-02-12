FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Langreo una solución urgente a los malos olores en La Felguera
La asociación ha pedido conocer las conclusiones del estudio de olores y asistencia técnica que habría encargado hace casi un año.
FACUA.org
Asturias-12/02/2026
FACUA Asturias ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Langreo a través del cuál exige una solución urgente y definitiva a los malos olores que vienen sufriendo desde hace prácticamente dos años los vecinos de La Felguera.
La asociación ha tenido conocimiento de las constantes queja