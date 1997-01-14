FACUA atendió más de 14.000 consultas y reclamaciones en 1996
El suministro de agua ocupa el primer lugar en número de denuncias planteadas por los usuarios, seguido de la Administración.
FACUA.org
Andalucía-14/01/1997
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA recibió en 1996 un total de 14.198 consultas y reclamaciones. La cifra de denuncias presentadas por los consumidores ha aumentado en relación al año anterior, pasando de 3.379 en 1995 a