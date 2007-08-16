FACUA aumentó sus apariciones en televisión en un 80% y más de un 45% en prensa y radio en 2006
Contabilizó 3.956 apariciones en medios impresos y sus portavoces efectuaron 1.495 entrevistas en emisoras de radio y 454 en cadenas de televisión de todo el país.
FACUA.org
España-16/08/2007
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Como en años anteriores, FACUA volvió a lograr en 2006 un importante incremento de su presencia en los medios de comunicación de todo el país. Se trata de un nuevo éxito fruto de la gran cantidad de comunicados, ruedas de prensa y pronunciamientos públic