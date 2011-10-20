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FACUA Baleares y La Defensa denuncian el ataque del Govern al movimiento de consumidores de las Islas

Tras anular las subvenciones aprobadas para estas asociaciones, continúa sin reunirse con ellas para tratar el plan de recortes de servicios básicos.

FACUA.org
Baleares-20/10/2011
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FACUA Baleares y La Defensa critican la actitud del Govern ante el continuo ataque al movimiento de consumidores de las Islas. El Govern está anulando las subvenciones que se habían aprobado para multitud de asociaciones, como es el caso de las otorgadas a las organizaciones de

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