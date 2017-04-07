Nuestras accionesEste viernes 7 de abril, en su sede de la Avenida de Andalucía

FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

La asociación ha celebrado en Jerez y Algeciras dos asambleas informativas en los días previos con el fin de recoger las opiniones, quejas y sugerencias de los socios que viven lejos de la capital.

FACUA.org
Cádiz-07/04/2017
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FACUA Cádiz celebra este viernes 7 de abril su Asamblea General, que se desarrollará en la misma sede de la asociación, en la Avenida de Andalucía, 88 de la capital gaditana.

Durante el acto, previsto para las 17.00 horas en primera convocatoria y las 17.30 en s

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