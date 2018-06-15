Más noticiasEste lunes 18 de junio a las 18:30h en el Salón de Actos del Centro Cívico Augusto Tolón

FACUA Cádiz convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental en El Puerto

Este centro odontológico, al igual que el resto de establecimientos en Andalucía, ha dejado de funcionar paralizando los tratamientos contratados por los pacientes damnificados.

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Cádiz-15/06/2018
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FACUA Cádiz convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental de El Puerto de Santa María para el próximo lunes 18 de junio a las 18:30h en el Salón de Actos del Centro Cívico Augusto Tolón, al que se

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