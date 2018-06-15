FACUA Cádiz convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental en El Puerto
Este centro odontológico, al igual que el resto de establecimientos en Andalucía, ha dejado de funcionar paralizando los tratamientos contratados por los pacientes damnificados.
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Cádiz-15/06/2018
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El cierre de la clínica iDental de El Puerto trascendió el miércoles 13 de junio. | Imagen: FACUA Cádiz
FACUA Cádiz convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de la clínica iDental de El Puerto de Santa María para el próximo lunes 18 de junio a las 18:30h en el Salón de Actos del Centro Cívico Augusto Tolón, al que se