FACUA Cádiz denuncia al Festival No Sin Música 2025 por añadir el cobro de "gastos de distribución" al precio de las entradas
Es el tercer año consecutivo en que la asociación denuncia a los organizadores de este evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.
FACUA.org
Cádiz-12/08/2025
Imagen: No Sin Música Festival.
FACUA Cádiz ha presentado una denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía contra la empresa organizadora del Festival No Sin Música 2025 (No Sin Música Music festival, AIE), que tiene previsto celebrarse el próximo día 15 de agosto en el muelle Reina Victoria de Cádiz