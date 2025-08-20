FACUA Cádiz denuncia la falta de concreción del Ayuntamiento de Jerez y Endesa con las obras para solucionar los cortes de luz en las ELAs
La asociación acusa a la alcaldesa de la ciudad de convertirse en cómplice de los incumplimientos de la empresa.
FACUA.org
Cádiz-20/08/2025
FACUA Cádiz considera vergonzoso que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera haya publicitado las obras de mejora que Endesa va a realizar para reforzar la calidad del suministro eléctrico en distintas barriadas del núcleo urbano y continúe sin aclarar las supuestas actuaciones que se iban a efe