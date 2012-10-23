FACUA Cádiz denuncia la realización de una campaña publicitaria en colegios por una empresa que gestiona comedores
El folleto que informa de los menús que se sirven en los comedores de diferentes colegios públicos contiene anuncios de Actimel de Danone.
FACUA.org
Cádiz-23/10/2012
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FACUA Cádiz ha denunciado ante las consejerías de Salud y de Educación a Dujonka SL, empresa que se encarga de gestionar el servicio de diferentes comedores de colegios públicos de la provincia, por realizar publicidad de un producto de alimentación, concretamen