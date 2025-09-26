Nuestras acciones

FACUA Cádiz denuncia su exclusión del Comité de Transporte y Movilidad de Jerez

La asociación critica la discriminación del Gobierno municipal y reclama su incorporación al órgano para garantizar la representación de los consumidores.

FACUA.org
Cádiz-26/09/2025

FACUA Cádiz manifiesta su indignación tras confirmarse la constitución del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Jerez sin contar con su participación. Según la información difundida, en la reunión inaugural han estado presentes federaciones vecinales, asociaciones de mo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos