FACUA Cádiz insta a los afectados por la estafa de un corredor de Chiclana a reclamar a las aseguradoras
Unos 750 usuarios circularon sin seguro obligatorio de automóviles, porque pese a abonar las primas correspondientes, el responsable de la correduría se quedó el dinero y nunca tramitó las pólizas.
FACUA.org
Cádiz-23/10/2017
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FACUA Cádiz insta a los afectados por la estafa masiva destapada días atrás por las Guardia Civil en Chiclana, donde una correduría de seguros podría haberse quedado con el dinero de 750 personas que contrataron con ella seguros de automóviles