FACUA Cádiz pide al consistorio que impida el concierto de Alejandro Sanz si lo organiza Link Entertaiment
La empresa aún no ha devuelto el dinero de las entradas del último espectáculo del cantante a pesar de la sanción que le impuso la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Cádiz-17/12/2014
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Tras el anuncio de la celebración en Cádiz de un nuevo concierto del cantante Alejandro Sanz, FACUA Cádiz va a dirigirse al Ayuntamiento de la ciudad para solicitarle información sobre si la empresa que lo organiza es la misma que se encargó de