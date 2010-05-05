FACUA Cádiz reclama la vuelta del mercado de objetos de segunda mano al exterior del mercado central de abastos
La Asociación considera clasista el argumento municipal de que carece de la dignidad necesaria.
FACUA.org
Cádiz-05/05/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA, al igual que los vendedores del mercado de objetos de segunda mano y artículos de coleccionismo, que actualmente se ubica frente al Parque Genovés, reclama su vuelta a su localización tradicional, en