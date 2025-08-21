FACUA Cádiz reclama una solución a los continuos atascos en el tramo entre Algeciras y San Roque de la autovía del Mediterráneo
La asociación critica que se haya convertido en algo habitual tardar más de una hora en recorrer los escasos kilómetros de distancia entre ambos municipios.
FACUA.org
Cádiz-21/08/2025
FACUA Cádiz reclama a las administraciones una solución para los continuos atascos que padecen diariamente, y durante la mayor parte del día, los usuarios de la autovía del Mediterráneo (A7), principalmente en el tramo comprendido entre los municipios de San Roque y Algeciras.
La asociac