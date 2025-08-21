Nuestras acciones

FACUA Cádiz reclama una solución a los continuos atascos en el tramo entre Algeciras y San Roque de la autovía del Mediterráneo

La asociación critica que se haya convertido en algo habitual tardar más de una hora en recorrer los escasos kilómetros de distancia entre ambos municipios.

Cádiz-21/08/2025

FACUA Cádiz reclama a las administraciones una solución para los continuos atascos que padecen diariamente, y durante la mayor parte del día, los usuarios de la autovía del Mediterráneo (A7), principalmente en el tramo comprendido entre los municipios de San Roque y Algeciras.
 
La asociac

