FACUA Cádiz retoma tras el verano los Puntos de Información al Consumidor en doce municipios de la provincia
La asociación viene prestando este servicio a través de un convenio de colaboración suscrito con la Diputación de Cádiz.
FACUA.org
Cádiz-01/09/2025
Vista aérea de Trebujena. | Imagen: Turismo de Cádiz.
FACUA Cádiz va a continuar prestando asesoramiento en materia de consumo en doce municipios de la provincia de Cádiz, resolviendo dudas de la ciudadanía en materia de consumo y ayudando a tramitar sus reclamaciones ante las instituciones competentes.
Todo ello se gestionará a través de