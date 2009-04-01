FACUA Cádiz revela numerosos incumplimientos en materia de información a los consumidores en el nuevo mercado de abastos de Chiclana
Más del 86% de los establecimientos no informa sobre la existencia de hojas de reclamaciones.
FACUA.org
Cádiz-01/04/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha realizado un estudio con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la normativa en materia de información a los consumidores en el nuevo mercado municipal de abastos de Chiclana, inaugurado el pasado 1