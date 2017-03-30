Nuestras accionesEste jueves, a partir de las 19.00 horas

FACUA Castilla-La Mancha celebra una reunión informativa sobre cláusulas suelo y gastos de escrituras

El acto, organizado por la Red de Rescate Ciudadano 'La Sagra', se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Illescas y es abierto a todos los ciudadanos.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-30/03/2017
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FACUA Castilla-La Mancha participa este jueves, 30 de marzo, una reunión informativa organizada por la Red de Rescate Ciudadano ‘La Sagra’, para hablar sobre las cláusulas suelo y los gastos de escrituras.

El acto se celebrará a partir de las 19.00 horas en

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