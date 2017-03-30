FACUA Castilla-La Mancha celebra una reunión informativa sobre cláusulas suelo y gastos de escrituras
El acto, organizado por la Red de Rescate Ciudadano 'La Sagra', se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Illescas y es abierto a todos los ciudadanos.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-30/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Castilla-La Mancha participa este jueves, 30 de marzo, una reunión informativa organizada por la Red de Rescate Ciudadano ‘La Sagra’, para hablar sobre las cláusulas suelo y los gastos de escrituras.
El acto se celebrará a partir de las 19.00 horas en