FACUA Castilla-La Mancha participa en la Mesa de Cadena Alimentaria y Mercados en el II Foro de la PAC
El presidente de la asociación, Francisco Ferrer, acudió como miembro de esta mesa a la segunda reunión que se celebra en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural dentro del foro.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-06/06/2017
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El presidente de FACUA Castilla-La Mancha, Francisco Ferrer Cuesta, ha participado este lunes en la segunda reunión del II Foro de la PAC (Política Agraria Común), en la que se aordó la creación de grupos de trabajo adscritos a las distint