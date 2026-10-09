FACUA Catalunya imparte una charla sobre derechos de los consumidores en Reus
La acción formativa tuvo lugar este 9 de octubre y trató los diferentes ámbitos del consumo, con énfasis en los colectivos de especial protección.
FACUA.org
Cataluña-09/10/2026
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FACUA Catalunya ha impartido este 8 de octubre una charla formativa sobre los derechos de los consumidores y usuarios en Reus. El acto celebrado en el espacio Casal de les Dones estuvo abierto a toda la ciudadanía.
El encargado de