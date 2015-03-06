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FACUA celebra este sábado en Sevilla su 10ª Asamblea General

Los cuarenta delegados que participarán en el acto evaluarán el balance de acciones desarrolladas durante el último año y aprobarán el programa de actuaciones para este ejercicio.

FACUA.org
España-06/03/2015
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FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 7 de marzo en Sevilla su 10ª Asamblea General. El acto tendrá lugar en el Hotel Macarena, en la calle San Juan de Rivera, 2, a partir de las 11.00 horas.

En la Asamblea participan cuarenta delegados de las organizac

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