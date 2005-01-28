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FACUA celebra su II Asamblea General

Aprobará su programa de actuaciones y reivindicaciones para 2005 en materia de control del mercado, cooperación internacional, comunicación, participación institucional y relaciones con el resto de agentes sociales y económicos.

FACUA.org
España-28/01/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) celebrará el 29 de enero en Sevilla su II Asamblea General, en la que participarán una treintena de delegados de sus organizaciones en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Mur

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