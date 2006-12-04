FACUA celebra un acto de conmemoración de sus '25 años en acción'
Junto a una nutrida representación de las organizaciones integradas en FACUA, al acto acudieron miembros del empresariado, los movimientos sociales y las administraciones públicas andaluzas.
FACUA.org
España-04/12/2006
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FACUA ha celebrado el 1 de diciembre en Sevilla un acto para conmemorar el 25 aniversario de su proyecto. Al acto acudieron, junto a una nutrida representación de las organizaciones integradas en FACUA, miembros del empresariado, los movimientos sociales y las administraciones públi