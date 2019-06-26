FACUA comparte con Satse la necesidad de mejorar la seguridad en la atención sanitaria
La asociación coincide con el sindicato en que debe regularse una dotación adecuada de profesionales de Enfermería en las plantillas de todos los centros sanitarios para garantizar los derechos de los usuarios.
FACUA.org
España-26/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción comparte con el Sindicato de Enfermería (Satse) la necesidad de mejorar la atención sanitaria y regular, a través de normativa, una dotación adecuada de profesionales de este sector en todos los centros sanitarios para garantizar los