FACUA Comunidad Valenciana celebra su Asamblea General de Socios
Las cuentas del pasado ejercicio 2015, así como el programa de actividades ejecutado, aprobadas por unanimidad. Los socios también dan su visto bueno al presupuesto y las actividades a desarrollar en 2016.
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Comunitat Valenciana-14/04/2016
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FACUA Comunidad Valenciana ha celebrado el pasado 5 de abril su Asamblea General de Socios, organizada en el local sito en la Plaza Rojas Clemente de la capital valenciana. Durante la misma fueron aprobadas por unanimidad las Cuentas Anuales del pasado año 2015.